سيناريو إنجليزي في تتويج بطل الدوري السعودي

رابطة الدوري الإنجليزي وضعت إجراءات احتياطية في أكثر من موسم امتد فيه التنافس إلى الجولة الأخيرة، منذ عام 1995 عندما حسم بلاكبيرن اللقب وحل مانشستر يونايتد وصيفا، حضر كأس في مباراة بلاكبيرن وكأس بديل في مباراة يونايتد، ممثل من الرابطة تواجد في كلا الملعبين الذي يخوض به الفريقان مباراتهما مع ميداليات ذهبية جاهزة لتسليمها للفريق المنتصر وهو ما كان من نصيب بلاكبيرن.

في إيطاليا ومنذ أن أصبح تتويج البطل في الميدان في عام 2005، لم يحدث أن تواصل سيناريو التنافس على اللقب إلى آخر جولة طوال الأعوام الماضية ولكن لو استمر التنافس بين يوفنتوس ونابولي لآخر جولات الموسم الحالي فستكون النسخة الأصلية للدرع في الملعب الذي يخوض به المتصدر مباراة الجولة الأخيرة ونسخة عنه في مكان مباراة صاحب المركز الثاني.

إسبانيا تتجاوز هذه الإشكالية بكون الفريق الفائز باللقب يتوج به بالموسم التالي قبل أول مباراة له وهو ما جعل لاعبي ريال مدريد يبدون استغرابهم بعد ضمان لقب الموسم الماضي على حساب ملقا حيث انتظر بعضهم استلام الكأس في الميدان.

الدوري الألماني يضع مسؤولو رابطته كذلك نسختين من درع المسابقة في ملعبين إن استمر الانتظار لصافرة نهاية آخر مباراة وهو ما حدث في 2001 عندما توج بايرن باللقب بهدف في آخر دقيقة في ميدان هامبورغ، فرنسا تسير على ذات السيناريو وإن لم تحتج لتطبيقه على أرض الواقع في السنوات الاخيرة بعد أن كان اللقب يحسم بشكل مبكر، والأمر مشابه في الدوري الهولندي أيضا بدرع أصلية في مباراة المتصدر ونسخة عنها في مباراة الفريق الذي يلاحق الصدارة.

الدوري الإماراتي الذي يحمل مسمى دوري الخليج العربي تسير رابطته أيضا طريقة تجهيز درع أصلي ونسخة في حال وقوع هذا السيناريو، في السعودية مع عودة دوري المحترفين في السعودية كان تتويج بطل الدوري خلال مراسم تسليم كأس الملك للفريق الفائز به ثم أصبح بطل الدوري ينال درعه في ملعب آخر مباراة له ومنذ أن حدث ذلك جرى التتويج في ستاد الملك فهد وستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وستاد الأمير عبد الله الفيصل وملعب الجوهرة في جدة ويوم الخميس سينضم للقائمة ملعب يتم فيه التتويج لأول مرة، إما ملعب الشرائع أو ستاد جامعة الملك سعود.