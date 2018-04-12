"الانضباط" توقف ساندرو الفتح وتغرم الأهلي والسومة

أعلنت لجنة الانضباط يوم الأربعاء، تغريم عمر السومة، وأندية أهلي جدة والهلال بسبب إلقاء الجماهير عبوات المياه، وإيقاف ساندرو مانويل لاعب الفتح.

وجاء في بيان اتحاد القدم السعودي: إلزام بدر المعيوف، عضو مجلس إدارة الهلال بدر المعيوف بدفع غرامة 20 ألف ريال، لدخوله منطقة اللاعبين والتوجه لغرفة تبديل الملابس رغم عدم تسجيل اسمه في قائمة الفريق في مباراته مع الأهلي ضمن مسابقة، وإلزام الهلال بدفع غرامة 45 ألف ريال، لقيام جماهيره بقذف عبوتي مياه بإتجاه أرضية الملعب، أمام الأهلي ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف البيان: إلزام أهلي جدة بدفع غرامة 100 ألف ريال، لقيام جماهيره بقذف 58 عبوة مياه، أمام الهلال ضمن مسابقة، وإلزام عمر السومة لاعب أهلي جدة بدفع غرامة 20 ألف ريال، لعدم حضوره لمنطقة اللقاءات السريعة الحصرية، أمام الهلال ضمن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وإيقاف ساندرو مانويل لاعب الفتح مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة 20 ألف ريال لقيامه بسلوك مشين باستعمال مرفقه بشكل عنيف في المباراة أمام النصر ضمن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.