اتحاد القدم يدرس تعديل عدد قائمة اللاعبين للأندية

أعلن اتحاد القدم السعودي، عن دراسته عددا من التصورات الخاصة بالعدد المناسب لقائمة اللاعبين في كل فريق من الفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب اتحاد اللعبة عبر بيان رسمي: "يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من التصورات الخاصة بالعدد المناسب لقائمة اللاعبين في كل فريق من الفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يعلن الاتحاد السعودي عن قراره قريبا".

وتابع البيان: "ودعا مجلس إدارة الاتحاد السعودي مجالس إدارات الأندية بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بعقود اللاعبين حتى موعد صدور القرار".