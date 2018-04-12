8 لاعبين من المتصدر والوصيف في ميزان الأرقام

انتقل العماني علي الحبسي إلى صفوف الهلال الصيف الماضي، قادما من ريدينغ الإنكليزي، انتظر حتى الجولة الثالثة كي يبصم على أول مشاركة له ضد أحد، استطاع التواجد في 12 مباراة كأساسي تلقت شباكه 9 أهداف وحافظ على نظافتها في أربع مباريات.

المدافع أسامة هوساوي وفي موسمه الثاني مع الهلال استطاع التواجد في 18 مباراة من مجموع 25، ساهما في صناعة هدف كان في الجولة العشرين ضد الباطن.

لاعب خط الوسط عبدالله عطيف وبعد أن صار ركيزة أساسية في تشكيلة الهلال هذا الموسم مشاركا في 22 مباراة كأساسي وواحدة كبديل وهو ضعف مشاركات الموسم الماضي، لم يصل إلى الشباك لكنه ساهم في صناعة هدفين.

الفينزويلي جيلمين ريفاس القادم من الشارقة الإماراتي لتعزيز الهجوم الهلالي. لم يتمكن من تكرار تجربته السابقة مع الاتحاد بعدما خاض 23 مباراة 18 منها كأساسي مسجلا 7 أهداف وصانعا هدفين.

الأهلي الذي ضم محمد العويس الصيف الماضي في صفقة جعلته من أغلى الحراس في السعودية، استطاع أن ينال رضى المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف ويزيح ياسر المسيليم من التشكيلة الأساسية. مشاركا في 23 مباراة مع تلقي شباكه 26 هدفا.

معتز هوساوي أحد ركائز الأهلي في آخر أربعة مواسم ظل محافظة على مكانته الأساسية مع اختلاف المدربين وتداولهم على القلعة الخضراء، شارك هذا الموسم في 22 مباراة، مسجلا 3 أهداف كأفضل حصيلة له منذ قدومه للأهلي.

صانع الألعاب تيسير الجاسم وبعكس الأعوام الماضية، تلقى إصابة مع بداية الموسم غيبته عن أبرز مواعيد فريقه، حيث شارك في 10 مباريات، 7 منها كأساسي مسجلا هدفا وصانعا هدفين فقط.

مهند عسيري كان الخيار الهجومي مع الأهلي في ظل غياب السوري عمر السومة للإصابة، حيث خاض 14 مباراة هذا الموسم، 8 منها كأساسي نجح بالمقابل في تسجيل 8 أهداف وصنع هدف.