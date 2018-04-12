الهلال يتوج بطلاً للدوري السعودي في "محيط الرعب"

توج الهلال بطلا للدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه الكبير على ضيفه الفتح 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين اختتم الأهلي موسمه بتحقيق فوزٍ صعب على ضيفه أحد بهدف نظيف، في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وعلى ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض توج الهلال بطلاً للدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي، والـ15 في تاريخه عقب فوزه الكبير على ضيفه الفتح 4-1 في ختام المسابقة.

ويدين الهلال بهذا الفوز لمهاجمه السوري عمر خربين الذي سجل 3 أهداف "هاتريك".

وبدأ الهلال المباراة بهجوم مكثف على مرمى الفتح نتج عنه هدف مبكر بعد مرور 7 دقائق عن طريق مهاجمه السوري عمر خربين الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس علي المزيدي.

وعند الدقيقة 14 نجح السوري عمر خربين بتسجيل الهدف الثاني للهلال بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المدافع أسامة هوساوي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ولم يتوقف هجوم الهلال وتمكن مهاجمه عمر خربين بتسجيل الهدف الشخصي الثالث له ولفريقه عند الدقيقة 36 بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني ايزيكويل سيروتي بقدمه في شباك الفتح.

وواصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 40 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله السوري عمر خربين ليضع الكرة في شباك الحارس علي المزيدي.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المغربي أشرف بن شرقي الذي تلقى عرضية مميزة من زميله المدافع محمد البريك وحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس علي المزيدي.

وعند الدقيقة 88 تمكن البرازيلي بيدرو مهاجم الفتح بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية زميله الزامبي سايث ساكالا برأسه في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

‏‫‬وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 56 نقطة في الصدارة وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الوصيف، وبقي الفتح على رصيده السابق 36 نقطة في المركز الخامس.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، اختتم الأهلي موسمه بتحقيق فوزٍ على ضيفه أحد بهدف نظيف.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 39 والتي شهدت تسجيله هدف فريقه الوحيد، عن طريق لاعبه البرازيلي ليوناردو دي سوزا الذي تلقى تمريرة من زميله اليوناني فيتفاتزيديس ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة في المركز الثاني، وخلف البطل الهلال بفارق نقطة، وبقي أحد على رصيده السابق 18 نقطة في المركز الأخير، حيث سيخوض مواجهة الملحق أمام صاحب المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى".