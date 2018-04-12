النصر يختتم موسمه بفوز.. والرائد يسقط اتحاد جدة

اختتم النصر موسمه بفوزٍ ثمين على ضيفه القادسية 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين حقق فريقا الرائد والاتفاق فوزين على فريقي الاتحاد والتعاون، وانتهت مواجهتي الفيصلي وضيفه الشباب والباطن وضيفه الفيحاء بالتعادل الإيجابي 2-2 و 1-1، في المرحلة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، اختتم النصر موسمه بتحقيق فوزٍ ثمين على ضيفه القادسية 2-1.

وشهدت المباراة حضور مدرب النصر العائد من جديد الأوروغوياني دانييل كارينيو الذي سيستلم المهمة خلفاً للكرواتي يورسيتش.

وتقدم القادسية أولاً عن طريق مهاجمه البرازيلي جورجينيو عند الدقيقة "24". وانتظر النصر حتى الدقيقة "67" والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه الشاب فراس البريكان، وعند الدقيقة "87" سجّل المغربي محمد فوزير هدف الفوز للنصر ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، في حين بقي القادسية على رصيده السابق 26 نقطة في المركز 12.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم حقق الرائد فوزاً متأخراً على ضيفه اتحاد جدة 2-1.

ولم يشفع هذا الفوز لفريق الرائد الابتعاد عن ملحق الصعود والهبوط حيث لم يغير شيئاً في ترتيبه حيث بقي في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة، وبقي اتحاد جدة على رصيده السابق 33 في المركز التاسع. وسجل أهداف الرائد الغيني إسماعيل بانغورا "51"، ومدافع الاتحاد زياد المولد بالخطأ في مرماه "66"، والمصري شيكابالا "83"، وسجل هدف الاتحاد الوحيد المصري كهربا "56".

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام اختتم الاتفاق بتحقيق فوزٍ ثمين على ضيفه التعاون 3-1، ليتقدم في سلم الترتيب الى المركز الرابع مؤقتاً.

وتقدم التعاون أولاً عن طريق مدافعه عبدالله الشمري عند الدقيقة 23، ليرد الاتفاق سريعاً بهدف التعادل عند الدقيقة 33 سجله لاعبه محمد الكويكبي.

وفي الشوط الثاني اضطر الاتفاق الى اللعب بعشرة لاعبنث عقب طرد لاعبه أسامه الخلف عند الدقيقة 53 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. ولم يؤثر الطرد كثيراً حيث نجح مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 63، واختتم زميله نواف بن عامر أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 78، وفي الوقت بدل الضائع سجل مهاجم التعاون عبد الفتاح آدم الهدف الثاني لفريقه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 36 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق 34 في المركز السابع.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة تعادل الفيصلي أمام ضيفه الشباب 2-2.

وتقدم الشباب أولاً عند الدقيقة علي مجرشي عند الدقيقة 30، وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة الاولى من الشوط الثاني حينما نجح مهاجمه البرازيلي لويس غوستافو بتسجيل هدف التعادل.

وتواصلت إثارة المباراة بعدما نجح مهاجم الشباب خالد كعبي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48، ليرد عليه البرازيلي لويس غوستافو مهاجم الفيصلي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 35 نقطة في المركز الخامس، وارتفع رصيد الشباب الى 31 في المركز العاشر.

وفي حفر الباطن تعادل فريقا الباطن وضيفه الفيحاء 1-1.

وتقدم الفيحاء أولاً عن طريق مهاجمه فهد الجهني عند الدقيقة 19، وسجّل البرازيلي جورجي داسيلفا هدف التعادل عند الدقيقة 63 عن طريق ركلة جزاء. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء الى 34 في المركز الثامن، وارتفع رصيد الباطن الى 31 في المركز 11.