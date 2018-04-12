"الانضباط" توافق على طلب الفتح.. وتعلّق عقوبة ساندرو

وافقت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم السعودي، على طلب نادي الفتح، بتعليق عقوبة لاعبه ساندرو مانويل، وفقا للمادة 149 من اللائحة، وذلك بحسب ما أعلنه اتحاد اللعبة.

ونشر اتحاد القدم السعودي "تغريدة" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لجنة الانضباط والأخلاق توافق على تعليق عقوبة لاعب الفتح ساندرو سانتوس وفقًا للمادة 149 من لائحة الانضباط والأخلاق".

وكانت اللجنة ذاتها، قد قررت أمس الأربعاء، إيقاف ساندرو مانويل مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة 20 ألف ريال، وذلك لقيامه بسلوك مشين باستعمال مرفقه بشكل عنيف في المباراة أمام النصر ضمن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه النادي الشرقي مضيفه الهلال متصدر الترتيب، في مواجهة حسم اللقب، والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.