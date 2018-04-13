اتحاد القدم يعلن قائمة المرشحين لجوائز الموسم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة، عادل عزت، يوم الجمعة، قائمة اللاعبين المرشحين لجوائز الموسم الرياضي 2017 - 2018.

وضمت القائمة 5 مرشحين في كل مركز، بدءا من مركز الحراسة، الذي تواجد فيه الجزائري عز الدين دوخة وعبدالله المعيوف ومحمد العويس ومصطفى ملائكة وفواز القرني. وفي مركز الظهير، تواجد سعيد المولد ومحمد البريك ومنصور الحربي وسلطان الغنام وياسر الشهراني. وفي مركز الدفاع، معتز هوساوي وإيغور روسي وأسامة هوساوي وبرونو أوفيني ومحمد جحفلي.

وشملت القائمة المرشحين لأفضل لاعب في خط الوسط، كارلوس فيلانويفا وجهاد الحسين وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وساندرو مانويل. وفي خط الهجوم، روني فيرنانديز ودانيلو أسبريا ولويس غوستافو ومهند عسيري وجوناثان بينتيس.

واختتمت قائمة المرشحون بأفضل لاعب واعد، وهم تركي العمار وحامد الغامدي وفهد الجميعة وعبدالله الخيبري وطارق محمد، فيما يتنافس كل من رازوفيتش وسييرا و ريبروف وسعد الشهري وفتحي الجبال على جائزة أفضل مدرب.