الشباب.. استبعاد لاعبين.. ومدرب شاب

كشفت إدارة نادي الشباب، عن التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة لدراسة احتياجات الفرق الكروية في النادي العاصمي، مقدمة في الوقت ذاته، شكرها وتقديرها للجماهير نظير وقوفها الدائم ودعمها المستمر.

وبحسب بيان النادي العاصمي الذي نشره الجمعة: "تقديم الشكر لعدد من لاعبي الفريق الأول، ومنحهم حرية المشاركة مع أندية رياضية أخرى، واختيار مدرب شاب ليتولى مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وداعما للاعبين الشباب الواعدين، وذلك من أجل بناء فريق مميز يعتمد على شباب النادي".

وتابع: "بعد إلغاء الدوري الأولمبي، تقرر تصعيد عدد من لاعبي الفريق الأولمبي ومن لاعبي درجة الشباب إلى الفريق الأول، ومنحهم الفرصة الكاملة الموسم المقبل".

وعن استعدادات الموسم المقبل، زاد البيان الشبابي: "تقرر أن تكون بداية الإعداد للموسم القادم يوم الـ20 من شهر يونيو 2018، فيما سيكون موعد بداية المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم في الأول من شهر يوليو 2018، وتأكيد المشاركة في بطولة تبوك الدولية قبل انطلاقة الموسم الرياضي المقبل".