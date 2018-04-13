ماذا قال الهلاليون بعد تحقيق لقب الدوري الـ 15؟

توج الهلال بطلا للدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه الفتح برباعية مقابل هدف وحيد، في المواجهة الأخيرة من المسابقة.

كاميرا "العربية" التقت اللاعبين عقب تحقيق البطولة، واللقب الـ15 للنادي العاصمي في مسابقة الدوري، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان بروان.

وقال الحارس العماني علي الحبسي: "لقب أول مع الهلال في سنتي الأولى، شعور رائع مختلف، وأطمح إلى تحقيق المزيد من البطولات".

وأضاف زميله عبدالله عطيف: "دوري صعب، مررنا بظروف صعبة جدا، والحمدلله تجاوزناها، أشكر الجميع وفي مقدمتهم الرئيس الأمير نواف بن سعد".