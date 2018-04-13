القحطاني يودع الهلال.. وآل الشيخ يتكفل بحفل اعتزاله

نشر ياسر القحطاني، مهاجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، مقطعاً مرئياً يلمح فيه إلى مغادرته أسوار النادي العاصمي بعد مسيرة امتدت 13 عاما.

وظهر القحطاني في المقطع الذي نشره على صفحته الشخصية في "تويتر"، وهو يخلع قميصه وشارة قيادة الفريق الأزرق، قبل أن يضع شال الفريق على كتفيه، في إشارة إلى مغادرته البيت الهلالي.

وانتقل القحطاني إلى الهلال من القادسية في عام 2005، وسجل 130 هدفاً برفقة أزرق العاصمة في 265 مبارة لعبها مع الفريق.

وعلى صعيد متصل، وعد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بحفل اعتزال لياسر القحطاني في حال أعلن الأخير تركه كرة القدم.