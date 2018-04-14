آل الشيخ: دخل الهلال سيبلغ 160 مليون ريال

كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية أن دخل نادي الهلال سيصل في الموسم المقبل إلى 160 مليون ريال سعودي.

وكلف آل الشيخ سامي الجابر لاعب الهلال السابق برئاسة النادي لمدة موسم واحد، عقب استقالة الأمير نواف بن سعد من منصبه بعدما قاد الأزرق إلى تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حسابه في "تويتر": دخل الهلال الموسم القادم لن يقل عن 160 مليون ريال، وهي 95 مليون ريال رعاية وتذاكر، 45 مليون ريال من النقل التلفزيوني و20 مليون ريال من مبادرة ادعم ناديك حتى الآن.