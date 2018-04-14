نواف بن سعد يستقيل.. والجابر رئيساً للهلال

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، عن قبوله استقالة الأمير نواف بن سعد، من رئاسة نادي الهلال، بعدما أمضى ثلاث سنوات، وتولى سامي الجابر، المنصب الرئاسي للنادي العاصمي.

ونشر تركي آل الشيخ، تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "أبلغني أخي وصديقي الأمير نواف بن سعد قراره النهائي بعدم الاستمرار برئاسة نادي الهلال".

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة: "سيبقى سموه ذكرى عطرة في تاريخ الهلال بعد أن أمضى 3 سنوات حافلة بالعطاء.. فشكرا لسموه باسم كل الرياضيين. وأشكره وأثمن له للأبد موافقته على طلبي المستمر له بتأجيل هذا القرار لحين نهاية الموسم".

وفي "تغريدة" أخرى منفصلة نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة: "بعد قبوله استقالة الأمير نواف بن سعد، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية يصدر قراراً بتكليف سامي الجابر رئيساً لنادي الهلال".