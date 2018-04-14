النفيعي رئيساً لأهلي جدة.. وبترجي نائباً

أصدر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً بتكليف ماجد النفيعي رئيساً لنادي أهلي جدة لمدة موسم واحد بعد قبول استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل.

وكتب حساب الهيئة العامة للرياضة: رئيس مجلس الإدارة يوافق على قبول استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل من رئاسة النادي الأهلي، ويصدر قراراً بتكليف ماجد بن عايض النفيعي رئيسا للنادي لمدة موسم واحد، وعبدالله بترجي نائباً له.

ويعرف النفيعي بأنه عضو شرف فاعل في أهلي جدة، بينما سبق لبترجي تولي منصب نائب الرئيس لعام ونصف، كما تولى ملف الاستثمار في النادي الجداوي.