سامي الجابر يباشر مهامه كرئيس للهلال

باشر سامي الجابر رئيس الهلال المكلف مهامه يوم السبت وتواجد في تدريب فريقه الأخير قبل مغادرته إلى الكويت لخوض مباراة استقلال طهران في دوري أبطال آسيا.

وأصدر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قراراً بتكليف سامي الجابر رئيساً لنادي الهلال مدة موسم رياضي واحد بعد قبول استقالة الأمير نواف بن سعد.



وظهر الجابر في مقر النادي، ونشر حساب الهلال على "تويتر" صوراً له محاطاً بالجماهير التي احتشدت لتحية الرئيس المكلف، كما أظهرت صور أخرى الجابر لاعب وإداري ومدرب الهلال السابق، بمعية اللاعبين الحاليين.



وأمضى سامي الجابر حياته الرياضية كاملة مع الهلال منذ نهاية الثمانينات الميلادية وحتى اعتزل في 2007، وتولى الإشراف على فريق كرة القدم، قبل أن يدرب الفريق في موسم واحد.