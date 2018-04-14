نايف هزازي يسجل هدفاً في مباراته الأولى مع بوتوساني

أحرز المهاجم السعودي، نايف هزازي، هدفاً في أولى مشاركاته مع فريق بوتوساني الروماني في مرمى بوكوفينا رادوتي "أحد أندية الدرجة الثالثة" في مباراة ودية انتهت 4-0 لمصلحة الأول.

وأشار الموقع الرسمي إلى أن هزازي الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق الروماني، بعد انتقاله إليه قبل أسبوعين، دخل بديلاً في مطلع الشوط الثاني وسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الأخيرة من نهاية المباراة الودية.



وانتقل هزازي (29 عاماً) إلى صفوف بوتوساني الروماني بعقد يمتد لعام ونصف، بعدما وقع مخالصة مالية مع التعاون مطلع العام الميلادي الجاري.