نواف بن سعد يلتقي سامي الجابر.. ويودع الهلاليين

التقى الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال السابق بخلفه المكلف سامي الجابر في تدريب يوم السبت، قبل أن يتوجه إلى اللاعبين لتوديعهم بعد قبول تركي آل الشيخ استقالته من منصبه الذي عرفه قبل 3 مواسم وحقق الهلال خلالها عدداً من البطولات.



وقبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة استقالة الأمير نواف بن سعد من رئاسة الهلال، وكلّف سامي الجابر برئاسة النادي العاصمي لمدة موسم.

وظهر الجابر رئيس الهلال الجديد للمرة الأولى في مقر ناديه الذي شهد بداياته الكروية أواخر الثمانينات الميلادية.





ونشر حساب الهلال على "تويتر" صور وداع الرئيس الهلال السابق للاعبي فريقه، في المران الأخير الذي أجراه الفريق في مقر النادي قبل أن يغادر إلى الكويت للعب مباراة استقلال طهران في الجولة الأخيرة من دورر المجموعات في دوري أبطال آسيا.





وتولى الأمير نواف بن سعد رئاسة الهلال في صيف العام 2015 عقب انتهاء تكليف محمد الحميداني، وحقق مع الأزرق بطولة الدوري مرتين، وكأس ولي العهد وكأس الملك وكأس السوبر، كما بلغ نهائي دوري أبطال آسيا 2017 قبل الخسارة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.