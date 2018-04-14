وكيل العكايشي ينفي تقديم شكوى ضد الاتحاد

نفى أنيس بن ميم وكيل أعمال اللاعب التونسي أحمد العكايشي، مهاجم الأول اتحاد جدة السعودي، وجود أي نية لدى اللاعب لتقديم شكوى ضد إدارة ناديه، بسبب تأخر حصوله على المستحقات المالية.



وكتب أنيس بن ميم، على حسابه الرسمي على (تويتر) تغريده ذكر فيها : أتعجب منذ يومين بوجود خبر أن أحمد عكايشي قدم شكوى بالنادي من أجل التأخر في تسليمه مستحقاته".



وأضاف : هذا الخبر من وحي خيال من سربه ولا أدري لمصلحة من تنشر هذه الأخبار، وأحمد كل تفكيره منصب على النهائي ويريد أن يكون سعيدا وأن يسعد الجمهور بالكأس الغالي.



ويستعد العكايشي لقيادة فريق الاتحاد في مباراة نهائي كأس الملك، أمام الفيصلي بعد أيام قليلة من انتهاء منافسات الدوري السعودي للمحترفين.