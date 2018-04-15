أسامة هوساوي يودع الهلال.. ويعود إلى الوحدة

ودع المدافع المخضرم أسامة هوساوي ناديه الهلال بعدما أعلن عدم رغبته الاستمرار في الفريق عقب موسمين قضاهما بالقميص الأزرق، فيما أعلن حاتم خيمي رئيس الوحدة المكلف عودة اللاعب إلى ناديه الذي شهد بداياته الكروية.



ولعب هوساوي في صفوف الوحدة منذ 2003 وحتى 2008، كان خلالها ضمن العناصر التي أدخلت الفريق المكي إلى المربع الذهبي عام 2007، قبل أن ينتقل إلى الهلال بعد ذلك التاريخ بعام.



وأعلن هوساوي بعد نهاية مباراة الهلال والفتح والتي شهدت تتويج الأول بلقب الدوري السعودي للمحترفين، عدم رغبته الاستمرار مع الهلال بعدما انتهى عقده الذي وقعه في صيف العام 2016.

وكتب هوساوي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": 6 مواسم جميلة قضيتها في نادي الهلال حققنا فيها الكثير من البطولات ولله الحمد كل الشكر للجماهير الهلالية على دعمهم للاعبين لن أنساكم أتمنى لكم التوفيق، ورد حساب الهلال عليه قائلاً: شكرًا لك وأكثر على ما قدّمت لنادي الهلال، وفقك الله في قادم الأيام.

وانتقل هوساوي إلى الهلال في الفترة الأولى صيف 2008 وبقي معه حتى 2012، وحقق معه لقب الدوري السعودي مرتين وكأس ولي العهد 4 مرات، ورحل إلى أندرلخت البلجيكي وأهلي جدة، وعاد من جديد إلى الأزرق قبل عامين ورفع لقب الدوري مرتين وكأس الملك مرة.