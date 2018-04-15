إدارة الاتفاق تمدد عقد عبدالرحمن العبود موسماً إضافياً

أعلنت إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل تمديد عقد المهاجم الشاب عبدالرحمن العبود عاماً إضافياً ليستمر اللاعب في صفوف الفريق حتى 2023.

وكتبت إدارة الاتفاق عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر": إدارة الاتفاق تمدد عقد عبدالرحمن العبود لسنة إضافية إلى الأربع سنوات المتبقية من عقده ليصبح اتفاقياً حتى 2023.

وشارك العبود (23 عاماً) في 22 مباراة دورية مع الاتفاق هذا الموسم وأحرز 3 أهداف في شباك الشباب والباطن وأحد، كما صنع هدفاً واحداً، ليساهم في وصول الفريق إلى المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.