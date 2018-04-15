النصر يتقدم على الهلال في استفتاء تركي آل الشيخ

قلب النصراويون الطاولة لمصلحة ناديهم في استفتاء تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ليصبح النصر الأكثر جماهيرية بين كبار الأندية السعودية بعد مرور يومين على إطلاق الرئيس الشاب الاستفتاء الجماهيري.

وأطلق تركي آل الشيخ، الرجل النشط على موقع "تويتر" استفتاءً جديداً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، لقياش جماهيرية الأندية السعودية وهي الهلال والأهلي والنصر والاتحاد، ويتقدم النصر على بقية الأندية مع بقاء 5 أيام على نهاية الاستفتاء.

ويحضر النصر في المركز الأول بعد حصوله على 37% من الأصوات، ليسحب البساط من غريمه الهلال الذي يتأخر بـ5%، فيما جاء اتحاد جدة ثالثاً بنسبة 25% من الأصوات وجاره الأهلي رابعاً بحصوله على 6% من الأصوات.

وشهد الاستفتاء تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من أنصار الأندية المذكورة وغيرهم، وبلغ عدد المصوتين فيه 1.8 مليون مصوت، فيما حصلت التغريدة المثبتة في حساب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ما يقارب 17 ألف إعادة تغريد، وفضل ما يقارب 9 آلاف شخص التغريدة، كما رد عليها حوالي 9 آلاف رد.

ودأب تركي آل الشيخ على قياس جماهيرية الأندية السعودية بطرق مختلفة، أبرزها كانت مبادرة ادعم ناديك التي أطلقها أواخر العام الميلادي الماضي، ويتصدر الهلال فيها بعدد مشتركين يقارب 60.600 ألف مشترك، بينما يأتِ النصر ثانياً بعدد 44.821 مشترك.