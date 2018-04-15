ماجد النفيعي: آل الشيخ سيتكفل بمدرب عالمي لتدريب الأهلي

كشف ماجد النفيعي، رئيس أهلي جدة المكلف من قبل هيئة الرياضة، أنهم بصدد التعاقد مع مدرب عالمي في الأيام القادمة خلفا للأوكراني سيرجي ريبروف.

وقال النفيعي في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة بقناة "العربية": طموحنا كبير، والهدف هو حصد جميع البطولات، أما على المدى القصير نود الفوز ببطولة آسيا.

وأردف النفيعي حول المدرب الجديد: نشكر تركي آل الشيخ لتكفله بإحضار مدرب عالمي للفريق في الأيام القادمة، وموضوع السومة لا يعد مشكلة.

ويؤكد النفيعي بأن مجلس إدارته الجديد هو الأنسب: البترجي والمحياني لديهم الخبرة الكافية لتدارك المشاكل، وبعد مباراة الجزيرة سنركز على الاستحقاقات القادمة والمعسكرات للموسم القادم.