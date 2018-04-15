الهلال يواجه استقلال طهران في ختام مشاركته الآسيوية

يخوض الهلال السعودي مواجهته الأخيرة، حينما يستضيف استقلال طهران الإيراني، على ملعب نادي الكويت، في ختام مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفقد الهلال فرصة التأهل إلى الدور ثمن النهائي عقب خسارته أمام العين الإماراتي 2-1 في المرحلة السابقة ليخرج رسمياً من المسابقة في دور المجموعات لأول مرة منذ 12 عاماً.

ولن تغير نتيجة اللقاء شيئاً في ترتيب الهلال الذي تذيل ترتيب مجموعته برصيد نقطتين من تعادلين أمام العين الإماراتي والريان القطري.

ويسعى الهلال لختام موسمه بفوزٍ شرفي لاسيما بعد تتويج الفريق ببطولة الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه على الفتح 4-1، يوم الخميس الماضي في المرحلة الأخيرة من المسابقة، ليتصدر بفارق نقطة عن أهلي جدة الوصيف.

وسيخوض الهلال اللقاء بقيادة رئيسه الجديد سامي الجابر الذي كلفته هيئة الرياضة بديلاً للأمير نواف بن سعد والذي قدم استقالته عقب ثلاث مواسم كانت ناجحة توج من خلالها بلقبين لبطولة الدوري وكأس السوبر، وكأس الملك.

ولن تشهد المواجهة مشاركة قائد الفريق ياسر القحطاني الذي قرر خلع القميص الأزرق بعدما أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بعد تتويج فريقه بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

وفي المقابل يأمل استقلال طهران الى تأكيد تفوقه على الهلال والبحث عن الصدارة بعدما حجز احدى بطاقتي التأهل الى الدور ثمن النهائي.

ويتصدر استقلال طهران ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن العين الاماراتي الوصيف وثلاث نقاط عن الريان القطري صاحب المركز الثالث