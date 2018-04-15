خوان براون: سنواجه الاستقلال باسم الهلال

أكد الأرجنتيني خوان براون مدرب الهلال صعوبة المشاركة في مباراة استقلال طهران مساء الاثنين، بعد خروج الفريق من البطولة، بيد أنه أكد أنهم سيلعبون المواجهة باسم الهلال لتحقيق الفوز.

وقال المدرب الذي يخوض مباراته الأخيرة مع الأزرق: سنضع التشكيلة المناسبة لخوض المباراة وكسبها، فنحن سنلعب أمام استقلال طهران باسم الهلال.

وواصل: أثق تماماً باللاعبين الذين سيخوضون المباراة، وأعرف تماماً أنهم باحثون عن الفوز، وهو ما وافقه عليه اللاعب عبدالله الزوري الذي قال: نريد الفوز وهو ما نفكر به فقط، وأدعو جماهير الهلال في الكويت لمساندتنا في المواجهة.