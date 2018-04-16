الهلال يخسر مجدداً في آسيا.. والعين يتأهل

واصل الهلال نتائجه السلبية في دوري أبطال آسيا، بعدما اختتم مشواره في هذه النسخة بتلقيه الخسارة الرابعة أمام ضيفه استقلال طهران الإيراني 1-صفر، في حين واصل العين الإماراتي مستوياته المميزة وعبر الى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على الريان 4-1، في ختام مواجهات دور المجموعات للمسابقة.

ويتذيل الهلال الترتيب برصيد نقطتين، في حين حجز فريق استقلال طهران البطاقة الأولى المؤهلة الى الدور ثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

وفي المباراة الثانية حجز العين الإماراتي مقعده للدور ثمن النهائي ليرافق استقلال طهران، بعد فوزه الكبير على الريان 4-1، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

وعلى ملعب نادي الكويت واصل الهلال تعثره في دوري أبطال آسيا عقب تلقيه الخسارة الرابعة في دور المجموعات لأول مرة في تاريخه عقب هزيمته أمام استقلال طهران 1-صفر.

وشهدت المباراة أفضلية للضيوف الذين انتظروا حتى الدقيقة 36 والتي تمكن فيها مهاجمه فارية غفوري بتسجيل هدف السبق بعد استغلاله لخطأ المدافع ياسر الشهراني في إبعاد الكرة ليسدد الكرة في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الهلال الذي فرض سيطرته وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما تلقى مهاجمه مختار فلاتة تمريرة مميزة من زميله المغربي أشرف بن شرقي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة ثمينة لمهاجمه مجاهد المنيع الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله فهد الرشيدي أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة في الشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 75 أهدر مهاجم الهلال مختار فلاتة هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله مجاهد المنيع ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الإيراني سيد مهدي الذي أبعدها بصعوبة.

وسيلعب استقلال طهران في الدور ثمن النهائي أمام ثاني المجموعة الثانية والتي يتنافس إلى بطاقة الصعود الثانية مواطنه ذوب آهن ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

وحجز العين الإماراتي مقعده في الدور ثمن النهائي عقب فوزه الكبير على الريان 4-1.

وسجّل أهداف العين المصري حسين الشحات "11" وعمر عبدالرحمن "55"، والسويدي ماركوس بيرغ هدفين "58،78"، وسجّل هدف الريان الوحيد مهاجمه سباستيان سوريا "86".

‏‫وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العين الى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق 4 نقاط الريان الثالث.

وسيلعب العين الإماراتي في الدور ثمن النهائي أمام فريق الدحيل متصدر المجموعة الثانية.