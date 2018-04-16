الهلال يعود إلى الكويت بعد 11 عاماً من الغياب

لم يسافر الهلال كثيرا للكويت لمواجهة أندية كويتية لكن كانت له بعض الذكريات هناك سواء تعلق الأمر بمواجهات رسمية أو ودية.

فمواجهة استقلال طهران الإيراني في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا سيحاول من خلالها النادي الأزرق حفظ ماء وجهه، حيث تعود آخر مواجهة رسمية له أمام الكويت الكويتي في دوري مجموعات دوري أبطال آسيا عام 2007 وانتهت بالتعادل السلبي ليبلغ الهلال الدور ربع النهائي على حساب نظيره الكويتي.

في عام 1988 واجه الهلال كاظمة الكويتي في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري في الكويت وفاز عليه بهدف دون مقابل قبل ان يعود عام 1996 للكويت ويواجه هذه المرة نادي العربي في مسابقة كأس الكؤوس الآسيوية ويخسر رفاق الحارس عبدالله الدعيع بهدف دون رد.

بعدها بسنتين أوقعت القرعة الهلال والسالمية جنبا إلى جنب في الدور الأول من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري وتعادل معه في الكويت من دون أهداف لتتكرر النتيجة ذاتها لكن في الدور التصفوي الثاني عام 2000.

بعيدا عن الرسميات كانت للهلال زيارة ودية للكويت عام 1980 بدعوة من نادي الكويت حيث واجه رفاق البرازيلي الهلالي روبرتو ريفيلينو النادي الكويتي وتعادلوا معه بهدف لمثله قبل أن يكرروا النتيجة ذاتها في ودية ثانية ضد القادسية.