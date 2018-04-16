ريبروف: اللعب تحت الضغط طبيعي في الأهلي

شدد الأوكراني سيرغي ريبروف المدير الفني لنادي أهلي جدة على أهمية مباراة فريقه أمام الجزيرة الإماراتي، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.



وأوضح ريبروف في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة أن الأهلي سيلعب من أجل الفوز لضمان صدارة المجموعة، قبل بدء منافسات دور الـ 16.

وقال: المباراة فرصة مثالية للتحضير بشكل جيد قبل خوض مواجهات دور الستة عشر المهمة، والتي لن تكون سهلة خاصة بعد نهاية المنافسات المحلية.



وأردف: ننافس حاليا على البطولة القارية، وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض المباراة أمام الجزيرة، يجب أن ننهض سريعا بعد خسارة لقب الدوري، وهو ما أشرت إليه للاعبين.



وأشار ريبروف إلى أن اللعب تحت ضغط أمر طبيعي بالنسبة لفريق بحجم الأهلي، مطالباً لاعبيه بأعلى درجات التركيز لتحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير.