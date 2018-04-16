لمحات لا تنسى في مسيرة ياسر القحطاني

شهدت مسيرة ياسر القحطاني الذي أعلن اعتزاله قبل يومين الكثير من المنعطفات الهامة منذ بداية مشواره مع كرة القدم، كان أولها عندما استطاع قيادة فريقه القادسية إلى الدوري السعودي الممتاز "دوري المحترفين حالياً" مطلع الألفية الحالية.

وبعد ذلك التاريخ بعام انضم ياسر إلى قائمة المنتخب السعودي تحت قيادة الهولندي فان دير ليم، وقاد القادسية إلى دخول المربع الذهبي والحصول على المركز الثالث، وبعدها كان لاعباً هاماً في وصول القادسية إلى نهائي كأس ولي العهد 2005.

انتقل ياسر القحطاني إلى الهلال ذلك العام لقاء 20 مليون ريال سعودي، وفي نهاية الموسم أحرز هدفاً تاريخياً في مرمى تونس في أولى مشاركاته بكأس العالم، وبعد عام قاد الأخضر إلى نهائي كأس آسيا 2007 وحصل على جائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء.

عاد ياسر إلى الهلال وحقق معه بطولة الدوري بهدف شهير في مرمى اتحاد جدة، وفي الموسم اللاحق طرد ياسر مرتين في فترة وجيزة، أمام أهلي دبي "شباب أهلي دبي حالياً" والشباب.

وبعد 5 أعوام من انتقاله إلى الهلال وتحديداً في 2010، خسر الأزرق أول مباراة له عندما سجل ياسر القحطاني هدفاً، وكانت أمام اتحاد جدة، وانتقل بعد ذلك إلى العين الإماراتي وحقق معه لقب الدوري، وفي 2018 ودع "القناص" الملاعب.