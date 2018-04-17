أهلي جدة يؤكد صدارته بفوزه على الجزيرة الإماراتي

أكد أهلي جدة صدارته للمجموعة الأولى عقب فوزه على مضيفه الجزيرة 1-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول أفضلية للأهلي الذي انتظر 6 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه صالح العمري من افتتاح التسجيل بعدما أكمل عرضية زميله حمدان الشمراني في شباك الجزيرة.

وواصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه المصري مؤمن زكريا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 30 بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس الجزيرة عبدالرحمن العامري.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الجزيرة الذي بدأ بشن هجومه على مرمى الأهلي ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينهو بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 67 بعدما استغل كرة بالخطأ من المدافع حمدان الشمراني ليضع الكرة في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وكثف الجزيرة هجومه وأهدر مهاجمه علي مبخوت هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة أمام المرمى من زميله البرازيلي رومارينهو ليسددها إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 14 نقطة في المركز الأول، وبقي الجزيرة على رصيده السابق 8 نقاط في المركز الثاني.

وسيلعب الأهلي في الدور ثمن النهائي أمام السد القطري صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، في حين سيلعب الجزيرة أمام بيرسبوليس الإيراني متصدر المجموعة الثالثة.