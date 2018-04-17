أهلي جدة يسعى لتأكيد الصدارة أمام الجزيرة

يسعى أهلي جدة إلى تأكيد صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة الإماراتي، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، في ختام مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ونجح فريقا الأهلي والجزيرة الإماراتي في حجز مقعديهما في الدور ثمن النهائي عقب فوزهما على فريقي تراكتور والغرافة في المرحلة السابقة.

ويتصدر أهلي جدة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الغرافة الثالث، ويتذيل تراكتور الترتيب برصيد نقطتين.

ويتطلع الأهلي لأن تكون هذه المواجهة خير إعداد لمباراته في الدور ثمن النهائي الذي سينطلق يوم 7 مايو المقبل، على أن تستكمل البطولة ابتداءً من دور ربع النهائي، مطلع الموسم المقبل في نهاية شهر أغسطس.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات منخفضة عقب توقف حلم الفريق في الحصول على لقب الدوري الذي توج به الهلال يوم الخميس الماضي في ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ولن تشهد المواجهة تواجد الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس النادي الذي قدّم استقالته رسمياً لرئيس الهيئة العامة للرياضة التي كلفت عضو شرف النادي ماجد النفيعي لرئاسة النادي لمدة موسم واحد.

وفي المقابل يبحث الجزيرة الإماراتي عن تصدر المجموعة بعد المستويات المميزة التي قدمها في هذه النسخة والذي حسم التأهل في المرحلة السابقة.

ولن تكون مهمة الجزيرة سهلة لتصدر الترتيب حيث يحتاج إلى الفوز بفارق 4 أهداف ليضمن الصدارة رسمياً حيث يفصل بينهما ثلاث نقاط وثلاث أهداف لصالح الأهلي.

وضمد الجزيرة أحزانه المحلية بمستوياته المميزة في دوري أبطال آسيا، بعدما احتل حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي المركز السابع برصيد 25 نقطة وبفارق 22 نقطة عن العين متصدر دوري الخليج العربي قبل نهايته بمرحلين.