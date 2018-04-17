إلزام الشباب والرائد بدفع مستحقات الأسطاء وجيزاوي

ألزمت غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي نادي الشباب بدفع 845 ألف ريال للاعبه السابق عبدالله الأسطاء، والرائد بدفع مبلع 467 ألف ريال لصالح لاعبه السابق عبدالرحيم جيزاوي.

وأصدرت الغرفة بياناً جاء فيه: إلزام نادي الشباب بدفع مبلغ 845 ألف ريالبجانب 5000 ريال، للاعب عبدالله الأسطاء، ودفع رسوم التقاضي أمام الغرفة، وقدرها 42 ألف ريال، خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وواصلت: ألزمت الغرفة نادي الرائد بدفع مبلغ 467 ألف ريال و 5 آلاف للاعب عبدالرحيم جيزاوي، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة وقدرها 23 ألف ريال خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وانتقل الأسطاء إلى النصر مطلع الموسم الجاري بعد حصوله على مخالصة مالية من ناديه السابق الشباب، بينما لعب جيزاوي 3 مباريات فقط مع الرائد في النصف الثاني من موسم 2016-2017.