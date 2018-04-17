النفيعي يهنئ جماهير الأهلي بصدارة المجموعة

قدم ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة أهلي جدة التهنئة لجماهير ناديه بعد فوز الفريق على الجزيرة الإماراتي، 2 - 1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.



وكتب النفيعي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريده جاء فيها : ألف مبروك للجماهير الغالية تصدر المجموعة، اللاعبون كانوا رجالا على قدر المسؤولية، القادم جميل إن شاء الله.



من جانبه كتب عبدالله البترجي، نائب رئيس الأهلي : ألف مبروك الفوز وصدارة المجموعة ومزيدا من الانتصارات بإذن الله.



وتأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي متصدراً لمجموعته برصيد أبيض من الخسائر.