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النفيعي يهنئ جماهير الأهلي بصدارة المجموعة

المصدر: العربية.نت
النفيعي وبترجي في مباراة الجزيرة
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قدم ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة أهلي جدة التهنئة لجماهير ناديه بعد فوز الفريق على الجزيرة الإماراتي، 2 - 1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وكتب النفيعي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريده جاء فيها : ألف مبروك للجماهير الغالية تصدر المجموعة، اللاعبون كانوا رجالا على قدر المسؤولية، القادم جميل إن شاء الله.

من جانبه كتب عبدالله البترجي، نائب رئيس الأهلي : ألف مبروك الفوز وصدارة المجموعة ومزيدا من الانتصارات بإذن الله.

وتأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي متصدراً لمجموعته برصيد أبيض من الخسائر.

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#ماجد النفيعي, #عبدالله بترجي, #أهلي جدة

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