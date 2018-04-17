ريبروف: مؤمن زكريا بديل ناجح

أشاد الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب أهلي جدة ابالمصري مؤمن زكريا بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي 2 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وضمن الأهلي صدارة المجموعة الأولى لدوري الأبطال متفوقا على الجزيرة، ليضرب موعدا مع السد في الدور ثمن النهائي.



وقال ريبروف، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة : زكريا قدم أداء مميزا في اللقاء، وهو بديل ناجح في الدقائق التي يشارك بها، ودائما ما يصنع الفارق في النواحي الهجومية.



وعن الفوز بالمباراة، قال ريبروف : سعيد بالفوز وحصد الـ 3 نقاط، وأشكر جميع اللاعبين على الأداء القوي والروح العالية والمستوى المتميز.



وأضاف : حققنا المطلوب بالتأهل إلى دور الستة عشر، ونحن على صدارة المجموعة، خاصة بعد الفوز على فريق قوي على ملعبه ووسط جمهوره.