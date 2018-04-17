لجنة الانضباط تغرم إدواردو والعابد

أصدرت لجنة الانضباط يوم الثلاثاء قرارا بإلزام لاعبي الهلال، كارلوس إدواردو ونواف العابد بدفع غرامات مالية قدرها 20 ألف ريال على كل لاعب، كما عاقبت مديري الاحتراف والمركز الإعلامي بنادي الوحدة.

وجاء على صفحة اتحاد القدم السعودي في "تويتر": لاعبي الهلال، إلزام كارلوس إدواردو ونواف العابد، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على كل منهما، نظير دخولهما من المدرجات إلى غرف الملابس بين شوطي مباراة فريقه أمام الفتح ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وإلزام التعاون بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال نظير حصول 6 من لاعبي الفريق على بطاقات صفراء أو حمراء في لقائهم أمام الاتفاق ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وزاد البيان: إلزام عاطف الأحمدي مدير المركز الإعلامي في الوحدة وفراس مؤذن، مدير الاحتراف، بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، على كل منهما، نظير قيامهما بالاحتفال مع لاعبي الفريق بالمضمار بعد المباراة أمام المجزل ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان.