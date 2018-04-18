آل الشيخ ينقذ الشباب.. ويتكفل بأجانبه ومدرب عالمي

تكفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بإنهاء ثلاث قضايا خارجية لنادي الشباب، إضافة إلى دعمه براتبين لجميع اللاعبين المحترفين، كذلك تكفله بأربعة لاعبين أجانب ومدرب عالمي يقود الدفة الفنية للنادي العاصمي.

وقال الشباب في بيان أصدر الأربعاء: "أعلنت إدارة النادي إغلاق ثلاث من القضايا الخارجية كان يترتب عليها عقوبة من بينها المنع من تسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية، وذلك بعد دعم وتدخل معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ وتكفله بإنهائها".

وتابع البيان الشبابي: "كما تكفل معالي المستشار خلال اجتماعه ظهر اليوم مع رئيس مجلس إدارة النادي عن تكفله براتبين لجميع اللاعبين المحترفين في النادي بالإضافة إلى تكفله بأربعة لاعبين أجانب ومدرب عالمي لقيادة الفريق الأول للموسم المقبل".

وواصل النادي العاصمي بيانه: "بدورها ثمنت إدارة النادي ممثلة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد العقيل هذه الوقفات غير المستغربة والمعهودة من معاليه في دعم نادي الشباب، وجميع أندية الوطن مما يسهم في رفع مستوى الكرة السعودية، مقدمة شكرها الوافر لمعاليه نيابة عن منسوبي النادي وجماهيره لما قدمه من دعم لا محدود للنادي جنبه العقوبات المترتبة على القضايا العالقة وهي: قضية مستحقات وكيل أعمال اللاعبين غسان واكد. وقضية اللاعب البرازيلي هيبرتي. وقضية مستحقات النادي الإسماعيلي المصري فيما يخص قيمة انتقال اللاعب جون أنطوي. مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به معاليه في المحافظة على مكتسبات الكرة السعودية ودعمه للأندية الرياضية من جميع الجهات".