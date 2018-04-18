ياسر يكشف قصة القرار الصعب.. مقطع الفيديو وإقالة دياز

اعترف ياسر القحطاني لاعب الهلال المعتزل أن قرار الابتعاد عن كرة القدم كان أصعب قرار اتخذه في حياته، كاشفاً أن فيديو الاعتزال الشهير تم تصويره قبل الإعلان بفترة طويلة.

وقال ياسر القحطاني ضيف برنامج "في المرمى": أصعب قرار اتخذته هو الاعتزال، قضيت نصف عمري في هذا العالم، لكنه قرار اتخذته بمحض إرادتي في منتصف الموسم، ووفقت بأن يكون ختام مشواري بطولة الدوري.

وحول فيديو الاعتزال الذي أثار مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بطريقة مختلفة، أجاب ياسر: سجلت فيديو الاعتزال قبل أكثر من شهرين، كنت أنوي الظهور بطريقة تقليدية كمؤتمر صحفي على سبيل المثال، لكن بعض الزملاء الذين يديرون حسابي قالوا لي بأن فكرة الفيديو ستكون أفضل.

واعترف النجم الجماهيري قائلاً: لست محترفاً، لا ألتزم بمواعيد النوم، أما عن الإصابات فكنت أنا سببها، لأنني ألعب دون تأهيل كامل وكنت أجامل على حساب نفسي رغبة بالعودة للعب بسرعة.

وأتبع: لم يؤخذ رأيي في إقالة رامون دياز وعرفت عندما وصلت إلى البيت، ولو طلب رأيي لكنت ضد إقالة المدرب، وغالباً اللاعب يرى المدرب أنه شماعة يعلق أي إخفاق عليه.



وقال القحطاني رداً على الجدل الذي أثير بعد مقطع "الإمعات" الشهير: تركي آل الشيخ لم يغضب من ما ذكرته بـ"الإمعات" وهي وجهة نظر طرحتها، وسبق أن طرحتها لكن يمكن البعض تحسس من الموضوع، إلى درجة أن البعض وضع الأمر كخلاف بيني وبين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.



وحول مستحقاته المالية مع الهلال، أجاب "القناص": تبلغ أكثر من 9 ملايين ريال.