أهلي جدة يقيل ريبروف ويعين الجبال بديلا له

أعلنت إدارة أهلي جدة يوم الخميس، إلغاء عقد سيرغي ريبروف، مدرب الفريق الأول، وتعيين التونسي فتحي الجبال، مدرب الفتح خلفا له، لقيادة الدفة الفنية للنادي الجداوي في دوري أبطال آسيا.

ونشر النادي الغربي بيانا رسميا بتفاصيل القرار: "قررت إدارة أهلي جدة إلغاء عقد الأوكراني سيرغي ريبروف، وقامت بتكليف التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق في مواجهتي الذهاب والإياب من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا".

وتابع البيان الأهلاي: "قدم رئيس مجلس الإدارة ماجد النفيعي شكره وتقديره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، على تكفله بكامل قيمة إلغاء عقد سيرجي ريبروف، إضافة إلى تكفله بكامل قيمة عقد المدرب الجديد الذي سيكون إضافة فنية كبيرة للأهلي وللدروي السعودي".