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الاتحاد الإيطالي يعلن مواجهة الأخضر الودية

المصدر: العربية.نت
جانب من مواجهة الأخضر وبلجيكا الودية
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، عن مواجهة المنتخب الإيطالي أمام نظيره السعودي ودياً يوم 28 مايو في سويسرا.

ووفقاً للموقع الرسمي للمنتخب على شبكة الإنترنت، فإن المباراة الودية ستجمع المنتخبين على ملعب كيبون بارك في مدينة سانت غالين بسويسرا.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين، وستكون هذه المباراة هي الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان السعودي والإيطالي.

ولم يتأهل منتخب إيطاليا إلى نهائيات كأس العالم، إلا أنه سيخوض مباراتين وديتين آخرتين، بخلاف مباراته أمام المنتخب السعودي، أمام منتخبي فرنسا وهولندا يومي 1 و 4 يونيو.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بكأس العالم بجوار منتخبات مصر وروسيا وأوروغواي.

كلمات دالّة

#الأخضر, #منتخب إيطاليا, #كأس العالم 2018

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