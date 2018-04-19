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الوحدة يتوج بطلاً.. والحزم يعود إلى "المحترفين"

المصدر: العربية.نت
جانب من مراسم تتويج الوحدة بعد الفوز على الخليج
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توج فريق الوحدة بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك عقب فوزه على ضيفه الخليج بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين في مكة المكرمة.

وعلى صعيد متصل، خطف الحزم بطاقة التأهل الثانية إلى مصاف أندية دوري المحترفين السعودي، بعدما تغلب على المجزل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتقرر أن يواجه الرائد نظيره الكوكب، وأحد يلتقي الطائي، في ملحق دوري المحترفين السعودي مع دوري الأمير محمد بن سلمان في 26 و 27 أبريل ذهابا، 3و 4 مايو إيابا.

كلمات دالّة

#الوحدة, #الحزم, #الدوري السعودي للمحترفين

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