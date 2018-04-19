فوزير: واجهت في النصر ما لم أره في مسيرتي الرياضية

كشف المغربي محمد فوزير، المحترف بصفوف النصر، أنه تدرب تحت إشراف 4 مدربين برفقة الفريق في موسم واحد، مضيفاً بأنه طيلة مسيرته الكروية لعب تحت قيادة مدربين، وأن التغيير المستمر للمدربين أضعف استقرار الفريق.

وقال فوزير في لقاء خاص لبرنامج "في المرمى": كل الظروف ملائمة للتأقلم في أجواء السعودية، ولكن كنت أجد صعوبة بالتأقلم في النوم في البداية.

وأكد فوزير أن تغيير المدربين المستمر أدى إلى عدم حصد بطولات: عشت مع 4 مدربين في النصر مقابل مدربين طيلة حياتي، وتغيير مركزي قيدني في البداية والآن اعتدت على ذلك، ولم نحصد الألقاب بسبب كثرة التغييرات على المستوى الإداري والفني، وأرى بأن كارينيو سيعطي إضافة كبيرة للنصر.

وحول أكلاته المفضلة، قال لاعب الوسط: أحببت الكبسة والبسبوسة والعطور والعود في السعودية. وأضاف حول الجمهور الأصفر: جمهور النصر ساندني منذ البداية وأخجل منهم لعدم حصدنا للبطولات، كما تأسفت على رحيل سعد لكرو من النصر.