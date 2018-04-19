مساعد الزامل: هدفي تطوير نادي القادسية

كشف مساعد الزامل، رئيس نادي القادسية المكلف لمدة موسم واحد، عن طموحه ومجلس إدارته في التطوير، والبحث عن مداخيل للنادي الشرقي عن طريق استثمارات عدة.

وقال الرئيس الجديد للنادي الشرقي في حديثه لـ"في المرمى": "تشرفت بالتكليف لخدمة الوطن والشباب والرياضة، اختياري للرئاسة شرف كبير حظيت به من قبل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة".

وتابع: "المسؤولية كبيرة وطموحاتي عالية، سأشكل مجلس إدارتي بشكل سريع، من أجل تطوير النادي والبحث عن مداخيل عن طريق استثمارات متعددة".

وواصل الزامل بقوله: "سنعمل على يد واحدة وقلب رجل واحد، الكل يعلم بأن القادسية من أعرق الأندية ومن أكبر الأندية المنتجة للنجوم، لذا أتمنى وقفة ودعم الجماهير ومحبي النادي".