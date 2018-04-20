الأحد.. إدارة الهلال الجديدة تعقد اجتماعها الأول

أعلن مجلس إدارة الهلال موعد عقد أول اجتماع له برئاسة سامي الجابر، يوم الأحد المقبل، لمناقشة أوضاع النادي المالية والإدارية، والتخطيط لمنافسات الموسم المقبل.

واعتمد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء الماضي، مجلس إدارة الهلال الجديد المكون من، سامي الجابر، رئيسا، أحمد الخميس، نائبا، وعبدالله الجربوع وسلطان بن سعيد وفهد الحريش وخالد القحيز وعبدالإله المقيرن كأعضاء شرف.

وقدم الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال السابق، استقالته عقب تتويج النادي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.