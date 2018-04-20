سانز: السعوديون في "لاليغا" سيشاركون قريبا مع أنديتهم

أكد فيرناندو سانز، المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط، ثقته في تمثيل اللاعبين السعوديين لأنديتهم الإسبانية خلال الفترة المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى إعجاب خوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، باللاعبين المنضمين مؤخرا إلى "لا ليغا" خلال تصريح أدلى به عقب مواجهة بلجيكا الودية.

وقال في حديثه لـ"العربية": "يجب أن لا ننسى أن اللاعبين السعوديين انضموا إلى الأندية في الليغا لشهرين تقريبا، وواجهوا ثقافة كروية مختلفة، وارتحلوا إلى بلد غريب عليهم، الانضمام تم خلال فترة الانتقالات الشتوية، والأندية تصارع لنيل بطاقات التأهل إلى المسابقات الأوروبية، أو تسعى للابتعاد عن الهبوط، ما زاد صعوبة أن يشارك اللاعب مباشرة، وجعل الأمور معقدة قليلا، لكن ما أقوله إننا في رابطة الدوري الإسباني سعيدون بما نراه من اللاعبين السعوديين، وأيضا الأندية سعيدة جدا باللاعبين وأغلبهم يريدون أن يستمروا معهم مجددا، مثلا فهد المولد منذ قدومه إلى ليفانتي زاد ثلاثة كيلوغرامات في الكتلة العضلية، وهذا أمر رائع ويدلل على تحسنه بدنيا".

وتابع بقوله: "المنتخب السعودي عندما واجه أوكرانيا وبلجيكا وديا، قال المدرب بيتزي إن اللاعبين القادمين من الليغا كانوا الأفضل، وهم فهد المولد، وسالم الدوسري، ويحيى الشهري، وجميعهم في أندية إسبانية".

واختتم حديثه: "رأيي أنه بنسبة مئة بالمئة بأنهم سيلعبون مع أنديتهم في مباريات رسمية بالمراحل المقبلة من الدوري الإسباني، كممثل لليغا الإسبانية أقول لكم بأننا سعيدون بالاتفاقية وشراكتنا مع السعودية كاتحاد للعبة، وأيضا الهيئة العامة للرياضة، وما قام به تركي آل الشيخ حتى الآن للرياضة السعودية برأيي أمر مذهل، ويحاول تقديم الأفضل للكرة السعودية، ونأمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى تقديم دعم للمنتخب السعودي في مشاركته المقبلة في كأس العالم وأن يقدم لاعبوه أداء جيدا في مبارياته".