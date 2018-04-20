كلاتنبيرغ يعترف: بالخطأ.. لم احتسب ضربة جزاء للنصر

قيم الحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ 4 حالات جدلية حصلت في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كلاتنبيرغ خلال فقرته التحكيمية في برنامج "في المرمى": هناك 4 حالات تحكيمية من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين. في مباراة الرائد الاتحاد، ركبة المدافع الاتحادي ضربت المهاجم بالخطأ، وكان يجب أن تحتسب ضربة جزاء، وفي مباراة الباطن والفيحاء ضربة جزاء التي احتسبتب كانت صحيحة، أما في مباراة الاتفاق والتعاون فكانت هناك بطاقة صفراء للاعب التعاون وخطأ بعد دخوله ابلركبة على ظهر اللاعب، أما في مباراة النصر والقادسية كانت هناك ضربة جزاء صحيحة للنصر ولكني لم أحتسبها كوني اعتقدت أن المهاجم لجأ إلى التمثيل.