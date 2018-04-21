المرداسي وطاقمه يشاركان في المعسكر الأخير قبل المونديال

غادر طاقم التحكيم الدولي السعودي، بقيادة فهد المرداسي والمساعدان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، إلى مدينة فلورنسا الإيطالية، استعداداً للالتحاق بالمعسكر الأخير للحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق اختيار الثلاثي السعودي ضمن قوائم الحكام الذين سيديرون مباريات المونديال.

وسيتولى بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالفيفا، وماسيمو بوساكا، مدير إدارة التحكيم، الإشراف على الحكام خلال المعسكر الذي ينطلق يوم الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ويخضع جميع الحكام خلال فترة المعسكر لاختبارات بدنية وطبية واختبارات في قانون كرة القدم والفيديو واللغة الإنجليزية، للوقوف على جاهزيتهم قبل انطلاقة البطولة العالمية بعد 54 يوماً من الآن.