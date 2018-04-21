عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الهريفي ينفي أخبار الإسبان.. ويؤكد: فالنسيا سيكون في الرياض

المصدر: العربية.نت
الهريفي أمام ريال مدريد في عام 2000
رابط مختصر

نفى الدولي السابق، فهد الهريفي، إلغاء موعد مباراة النصر وفالنسيا، بعدما انتشرت أخبار في إسبانيا تفيد بعدم حضور الفريق الإسباني إلى الرياض لملاقاة النصر في حفل اعتزال اللاعب الشهير بلقب "الموسيقار" لعدم تسلمه المبلغ المتفق عليه.

ونشر الهريفي على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": وردني الكثير من الاستفسارات حول خبر نشره صحافي إسباني في أحد المواقع عن إلغاء المباراة وهذا غير صحيح وصول فالنسيا بإذن الله الثلاثاء مساء الساعة 7 حسب الحجز الموجود والمباراة الأربعاء موعدنا في الملعب إن شاء الله.

موعد وصول نادي فالنسيا موعد وصول نادي فالنسيا

وأرفق الهريفي في تغريدته صورة لموعد رحلة فالنسيا من مدينة فالنسيا إلى الرياض.

ونشر هيكتور غوميز، وهو صحافي مقرب من إدارة فالنسيا، تغريدة تؤكد إلغاء حضور فالنسيا لمباراة اعتزال الهريفي، كون النادي لم يحصل على المبلغ المتفق عليه من قبل الطرفين مسبقا.

كلمات دالّة

#فهد الهريفي, #النصر, #فالنسيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر