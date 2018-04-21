الهريفي ينفي أخبار الإسبان.. ويؤكد: فالنسيا سيكون في الرياض

نفى الدولي السابق، فهد الهريفي، إلغاء موعد مباراة النصر وفالنسيا، بعدما انتشرت أخبار في إسبانيا تفيد بعدم حضور الفريق الإسباني إلى الرياض لملاقاة النصر في حفل اعتزال اللاعب الشهير بلقب "الموسيقار" لعدم تسلمه المبلغ المتفق عليه.

ونشر الهريفي على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": وردني الكثير من الاستفسارات حول خبر نشره صحافي إسباني في أحد المواقع عن إلغاء المباراة وهذا غير صحيح وصول فالنسيا بإذن الله الثلاثاء مساء الساعة 7 حسب الحجز الموجود والمباراة الأربعاء موعدنا في الملعب إن شاء الله.

وأرفق الهريفي في تغريدته صورة لموعد رحلة فالنسيا من مدينة فالنسيا إلى الرياض.

ونشر هيكتور غوميز، وهو صحافي مقرب من إدارة فالنسيا، تغريدة تؤكد إلغاء حضور فالنسيا لمباراة اعتزال الهريفي، كون النادي لم يحصل على المبلغ المتفق عليه من قبل الطرفين مسبقا.