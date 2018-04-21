أهلي جدة يعدل عقد السومة.. ويبقيه حتى 2021

أعلن أهلي جدة يوم السبت، بقاء هدافه السوري عمر السومة حتى عام 2021، بعدما تم تعديل عقده السابق، وضمان استمراره 3 مواسم إضافية.



ونشر حساب النادي تغريدة تظهر المهاجم السوري حاملا قميص النادي ومطبوع عليه الرقم 2021، بجانب ماجد النفيعي، رئيس النادي، وعبدالله بترجي، نائب الرئيس، وموسى المحياني مدير الكرة في النادي.



وكتب السومة عبر حسابه الشخصي: تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات القادمة، أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من اهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي.

وانتشرت مؤخرا شائعات حول اهتمام النصر باستقطاب اللاعب، إلا أن توقيعه للعقد الجديد يؤكد بقائه مع ناديه الغربي.

وشارك السومة، هداف الدوري السعودي للمحترفين 3 مواسم متتالية في 14 مباراة خلال الموسم المنقضي واستطاع تسجيل 11 هدفا.