عمر السومة ورونالدو.. حققا الأحلام وطلبا الزيادات

استقطبت أندية ريال مدريد وأهلي جدة، كريستيانو رونالدو وعمر السومة، وسط مخاوف وتردد لاعتبارها مخاطرة، للوصول إلى الحلم المنشود للفريقين، وهو الفوز بعاشر بطولة من دوري الأبطال للنادي الإسباني، وبطولة الدوري المحلي للأهلي.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد الإسباني مطلع موسم 2009 - 2010، بعقد يمتد حتى 2015، حاملا معه كل أحلام أنصار الفريق المدريدي للفوز بـ"العاشرة"، ومخاوف فشله كونها تجربته الأولى في إسبانيا، بعد غياب عن البطولة الأوروبية الكبرى دام لـ11 عاما، وهو ما استطاع تحقيقه المهاجم البرتغالي بعد 4 أعوام من مجيئه، ليبدأ مسيرة جديدة في تحقيق البطولة نفسها مرتين متتاليتين، وتسيد هدافي البطولة تاريخيا، ما دعاه إلى تعديل عقده قبل انتهائه في أكثر من مناسبة.

وعدل رونالدو عقده في موسم 2013 - 2014، وهو الموسم نفسه الذي حقق به العاشرة لفريقه، لينتهي في عام 2018، قبل أن يطلب التعديل مرة أخرى بموسم 2016 - 2017، حتى 2021.

ويعتبر كريستيانو رونالدو أسطورة خالدة في كرة القدم، وبالأخص لريال مدريد، لما حققه من بطولات على المستوى الفردي والجماعي، ومساهمته بالفوز بـ14 بطولة مع ريال مدريد، وتسجيل 448 هدفا دوريا.

وهي الحال نفسها بالنسبة للمهاجم السوري، فقد انتقل إلى أهلي جدة في موسم 2014 – 2015، والذي أتى إلى النادي الغربي بهدف تحقيق اللقب المنشود، والغائب عن خزائن النادي منذ 32 عاما. وهو ما ساهم به المهاجم السوري في مواسمه الأربع مع الفريق، بعد أن كان سببا في وصافة فريقه في 3 مواسم وإحراز اللقب الغائب في موسم وحيد.

ففي أولى مبارياته الدورية بقميص أهلي جدة، أحرز السومة ثلاثية أبعد بها خوف الجماهير المترددة، قبل أن يصل إلى 15 هدفا دوريا في أقل من نصف الموسم، ليتم التعديل على عقده ويمدد في العقد حتى عام 2018، ليقود فريقه إلى منافسة النصر على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة، إلا أنه كان أهم أسباب الحصول على لقب الدوري في الموسم الذي تلاه، ويحل وصيفا للهلال بموسم 2016 – 2017، و2017 – 2018، ليعدل مرة أخرى على عقده عقب نهاية الموسم حتى عام 2021، ليكون توقيعه الثالث مع ناديه منذ قدومه في عام 2014.

ويعد السومة أحد أكثر المهاجمين تأثيرا في تاريخ الدوري السعودي، فقد انتقل إلى الأهلي منذ 3 مواسم، حقق فيها 4 بطولات، كان الدوري أبرزها، كما حقق أرقاما قياسية في تسجيل الأهداف، ففي 119 مباراة خاضها بقميص أهلي جدة، سجل السومة 117 هدفا، وصنع 14.