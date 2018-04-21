التونسي فتحي الجبال يوقع عقده مع الأهلي

وقع التونسي فتحي الجبال عقده الجديد مع أهلي جدة لتدريبه في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد.

وأعلنت إدارة أهلي جدة يوم الجمعة إلغاء عقد الأوكراني سيرغي ريبروف والتعاقد مع التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح لقيادة الفريق في دوري أبطال آسيا.

ونشر حساب أهلي جدة صور المدرب التونسي إلى جانب ماجد النفيعي الرئيس المكلف، وهما يوقعان العقد الذي سيستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق للجبال أن درب أندية سدوس، الفتح، نجران، الشباب والنجمة في الأعوام الماضية، وكان إنجازه الكبير تحقيق الدوري السعودي للمحترفين مع الفتح عام 2013.