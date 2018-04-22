آل الشيخ: ميثاق الشرف انتهى.. وسامي الجابر يهدد الجيران

أكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن المجال متروك لكل نادِ بشأن الالتزام بميثاق الشرف، فيما اعتبر سامي الجابر رئيس الهلال المكلف أن الميثاق كان طوق نجاة لبعض الأندية.

وكتب آل الشيخ على "تويتر": ميثاق الشرف جاء بطلب من رؤساء الأندية ومن لا يرى في ذلك مصلحة له فهو حر التصرف والقرار، وجوده كان لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد وصولها لأرقام فلكية، والحفاظ على استقرار المنتخب قبل كأس العالم.. ميثاق الشرف حيوحشنا

وكان سعود آل سويلم رئيس النصر قد أعلن انسحاب ناديه من ميثاق الشرف الذي اتفق تركي آل الشيخ حوله مع رؤساء الأندية السعودية بعدم الدخول في مزايدات على عقود اللاعبين.

وقال آل سويلم: نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقاً أمامنا، وفي المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتمامتنا مستقبلاً.

ورد سامي الجابر بعد تغريدة آل الشيخ قائلاً: ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية.. الآن أقول بعد إلغاء ميثاق الشرففي الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له، وسنبدأ بالجيران، فيما كتب ماجد النفيعي رئيس أهلي جدة:

بميثاق الشرف أو بدونه لاعبينا سيبقون في الأهلي ومن نرغب بالتعاقد معه سنأخذه من أي نادي كان. من طق باب الناس طقوا بابه